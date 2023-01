Guerra Ucraina, attacco missilistico a Dnipro: il bilancio delle vittime

L’Ucraina continua a soffrire incessantemente anche in questa serata di sabato 14 gennaio dove un condominio di Dnipro è stato colpito da un attacco missilistico.

Il bilancio è di 9 morti e almeno 60 feriti. Il presidente Zelensky ha dichiarato: “Il mondo deve fermare il male”.

Russians attacked #Dnipro today: at this time, 9 people killed (among them a 15-y.o. girl), 64 people injured, 6 children rescued from the rubble. Give Ukraine all the necessary weapons to protect our people and defeat the empire of evil. #ArmUkraineNow #russiaisateroriststate pic.twitter.com/Cx97UTRELF

