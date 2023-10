Guerra Ucraina, auto in fiamme: grave politico filo Putin

Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - L'auto del capo della sezione locale del partito filo Putin 'Russia unita' è saltata in aria nella località ucraina occupata di Nova Kakhovka, nell'oblast di Kherson. Il politico, Vladimir Malov, è stato ricoverato in ospedale &quo...

Mosca, 7 ott. (Adnkronos) – L'auto del capo della sezione locale del partito filo Putin 'Russia unita' è saltata in aria nella località ucraina occupata di Nova Kakhovka, nell'oblast di Kherson. Il politico, Vladimir Malov, è stato ricoverato in ospedale "in condizioni estremamente gravi" e "lotta per salvare la sua vita", scrive l'agenzia stampa russa Ria novosti.