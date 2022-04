Guerra Ucraina, diffuse le prime immagini dell’incrociatore russo Moskva (non verificate)

Sempre più nodi si aggiungono al caso dell'incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero. A pochi giorni di distanza arrivano le prime immagini.

A pochi giorni dall’affondamento dell’incrociatore russo Moskva sono state diffiuse le prime immagini dell’imbarcazione. Tra queste è stato diffuso anche un breve filmato su Twitter condiviso dal giornalista del The Guardian Alec Luhn.

In questo video della brevissima durata di appena tre secondi, è possibile vedere l’incrociatore pesantemente danneggiato.

È bene però precisare che, tali immagini diventate nel giro di poco tempo virali, non sarebbero state ancora verificate, pertanto non è possibile riconoscerne l’autenticità.

The 1st video of the Moskva missile cruiser before it sank, if photos posted last night are accurate. It was listing to one side & on fire inside & out, with the area around the bridge burning intensely from what Ukraine says was 2 missile strikes

Ad ogni modo stabilire se tali immagini possano essere o meno veritiere non è semplice. La nave ripresa dal giornalista del The Guardian appare inclinata sul lato sinistro, mentre dal centro dello scafo si sta alzando una fitta colonna di fumo nero.

Un secondo account OSINTtechnical ha mostrato l’immagine dell’incrociatore vista da un punto diverso. Impossibile non notare che dall’imbarcazione, anche in questo secondo caso inclinata sul lato sinistro, esce una colonna di fumo però molto meno densa.

Anche il mare sarebbe inoltre meno agitato.

Gli osservatori militari ucraini (Ukraine Weapons Tracker), su Twitter avrebbero definito tali immagini veritiere: “Questa è la prima immagine dell’incrociatore missilistico guidato Moskva della marina russa che è stata colpita pochi giorni fa.

Dipende da te se scegli di credere che la nave è stata colpita da due ASM R-360 “Neptune” o se è stata colpita da un incendio catastrofico delle munizioni. Decidi tu”.

#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.

Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 “Neptun” ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 17, 2022