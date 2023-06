Guerra in Ucraina, esplosione a Kiev: almeno due morti e quattro feriti

Una terribile esplosione, con successivo incendio, si è verificata in un edificio nel quartiere Dnipro, nella capitale ucraina Kiev. Il bilancio è di due morti e quattro feriti.

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite dopo un’esplosione e il successivo incendio che si sono verificati in un edificio di 16 piani nel quartiere Dnipro, nella capitale ucraina Kiev. Due persone sono state ricoverate in ospedale, mentre due residenti sono stati curati sul posto. Sull’incidente è stata aperta un’indagine, come ha chiarito il sindaco Vitaliy Klitschko. Secondo il Kyiv Independent, l’esplosione sarebbe stata provocata da una vasta fuga di gas.

Una terribile esplosione si è verificata oggi, giovedì 22 giugno 2023, in un condominio di 16 piani nel quartiere Dnipro di Kiev. Vitaliy Klitschko, il sindaco, lo ha comunicato sul suo canale Telegram. Secondo alcuni media locali l’esplosione sarebbe dovuta ad una fuga di gas. “Due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale e due hanno ricevuto cure sul posto, diciotto residenti sono stati tratti in salvo dagli appartamenti danneggiati. Gli esperti stanno indagando sulle cause dell’esplosione” è stato il messaggio del sindaco.