Guerra Ucraina, il Papa rivolge un nuovo appello: “Pensate soprattutto ai bambini”

Il sommo Pontefice ha ancora una volta rivolto un nuovo appello chiedendo che venga riaperta la strada della pace.

Come è avvenuto in queste ultime settimane Papa Francesco non ha mancato di lanciare appelli accorati chiedendo che la guerra venga fermata. “In nome di Dio, fermatevi!”, sono le parole piene di sofferenza che il Pontefice ha rivolto.

Ucraina, Papa Francesco lancia un appello

A dare maggiormente forza al messaggio è il fatto che Papa Francesco abbia scritto il messaggio su Twitter in 9 lingue. Tra queste anche la lingua Russa e Ucraina.

“Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani: bambini che hanno come giocattoli residui bellici… In nome di Dio, fermatevi!”.

In un successivo post il Pontefice ha condannato fermamente chi mostra un atteggiamento indifferente e si gira dall’altra parte: “Per chi segue Gesù non è tempo di dormire, di lasciarsi narcotizzare l’anima.

Un dramma del nostro tempo è chiudere gli occhi sulla realtà e girarsi dall’altra parte”.

Parolin: “Chiediamo che cessino subito i combattimenti”

Nel frattempo l’appello è arrivato anche dal segretario di Stato Parolin. Quest’ultimo ha dichiarato: “La guerra è una pazzia, bisogna fermarla”. Interpellato da Vatican news ha ribadito dunque qual è la posizione del Pontefice e della Santa Sede nel conflitto: “La posizione della Santa Sede è quella che ha ripetuto più volte il Papa: un forte no alla guerra, la guerra è una pazzia, bisogna fermarla.

Chiediamo, appellandoci alle coscienze di tutti, che cessino subito i combattimenti”.