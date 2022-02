Guerra Ucraina, il piano per fermare l’invasione russa: “Barricate, copertoni e molotov”

Al terzo giorno di guerra in Ucraina, l'esercito invita i civili a difendersi e spaventare i Russi.

La guerra tra Russia e Ucraina non accenna a fermarsi. Nel terzo giorno di cambattimenti il presidente Zelensky invita le milizie e i cittadini a resistere. Gli ucraini stanno respingendo alcune delle forze russe, ma hanno un piano ben preciso per arrestare l’avanzata di Mosca.

Guerra Russia-Ucraina, non si ferma l’offensiva russa

L’esercito, il presidente e le istituzioni chiedono a tutti di intervenire come possono. L’invito è rivolto specialmente ai cittadini ucraini. I Russi devono avere paura. Questa è la frase con cui chi combatte vuole invogliare il popolo a resistere e non cedere alle truppe nemiche, che, a quanto pare, hanno iniziato anche ad attaccare i civili con raid aerei e missilistici in zone residenziali.

Le forze di Putin non si fermano e quindi gli ucraini devono difendersi in ogni modo.

L’esercito invita i civili a difendersi: “Gli occupanti non sono i benvenuti”

L’invito fatto ai civili è riportato dall’Adnkronos e circola su Facebook. L’esercito ha esortato i cittadini a tagliare alberi, creare barricate ed incendiare copertoni. Gli ucraini devono usare tutto ciò di cui dispongono per fermare le truppe russe. Sempre l’esercito ha poi affermato: “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada.

Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria! Gli occupanti verranno distrutti”. Un grido di battaglia, di esortazione a non mollare, che rappresenta la resistenza di un popolo intero.

Il coraggio di una Nazione

Il coraggio non è solo la caratteristica dell’esercito, ma anche del presidente Zelensky, che, insultato da Vladimir Putin ha detto di non aver paura e di essere ancora a Kiev per stare vicino alla sua gente.

Zelensky ed altri membri delle istituzioni si sono mostrati in un video diretto a Putin mentre erano in una piazza della capitale ucraina. Oltre all’esercito, anche i ministri dell’Interno e della Difesa hano ordinato ai cittadini di proteggersi, invitandoli ad utilizzare le molotov per difendersi dai russi. Sono state fornite istruzioni attraverso i Social Network su come realizzare queste armi.