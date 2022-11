Guerra Ucraina, il presidente Zelensky: "Non è stato un nostro missile"

Guerra Ucraina, il presidente Zelensky: "Non è stato un nostro missile"

Guerra Ucraina, il presidente Zelensky: "Non è stato un nostro missile"

Alla luce dell'uccisione di due persone in Polonia a seguito della caduta del missile, Zelensky non ha avuto dubbi: il missile non era ucraino.