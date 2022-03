Guerra Ucraina, prezzo del gas in Europa in rapida crescita. In poche ore, a causa dell'invasione russa, è arrivato a 194,715 euro/Mwh.

Guerra Ucraina, il prezzo del gas in Europa a 194,715 euro/Mwh: record storico. L’aumento è avvenuto nell’arco di poche ore, l’effetto dell’invasione russa si fa sentire in diversi settori.

Guerra Ucraina, il prezzo del gas in Europa alle stelle

Ad Amsterdam si passa dai 147,5 euro a 154,4 euro al megawattora di oggi: un aumento del 26,9%. I future al Ttf salgono del 31,50% a 160,54 euro al megawattora. Nella mattinata, alla Borsa di Amsterdam, i future del gas su aprile hanno toccato il record intraday di 194 euro a megawattora, per poi ripiegare agli attuali 150 euro con un rialzo del 23%. Per i cittadini questo significa consistenti rincari in bolletta, a sommarsi con le altre quote da corrispondere.

Guerra Ucraina, i prezzi di gas e benzina aumentano

In aumento anche il prezzo della benzina, a causa delle esportazioni di greggio e prodotti raffinati dalla Russia congelate. Il Brent schizza sopra i 110 dollari e in pochi giorni le quotazioni internazionali sono aumentate a quasi sei centesimi al litro, ovvero mille dollari a tonnellata. Il gasolio sale a + 9 centesimi al litro, record storico da luglio 2008.

Guerra Ucraina, stato di emergenza in Italia

Lo stato di emergenza, dichiarato dal Governo italiano fino al 31 dicembre 2022, in questo caso punta a far fronte all’approvvigionamento di gas. Le misure consentono di fornire aiuti militari e umanitari all’Ucraina durante la guerra, ma anche di trovare soluzioni in caso di eventuale carenza di gas.