Guerra Ucraina, Kiev: “Il conflitto finirà quando riprenderemo i nostri territori”

Continua la guerra tra Russia e Ucraina, e Kiev non intende cedere. Intanto Mosca fa sapere di aver respinto un attacco a Zaporizhzhia.

Kiev è sempre più decisa: la guerra contro i russi avrà fine solo quando l’Ucraina riavrà possesso dei territori che le sono stati sottratti.

«I funzionari della Federazione Russa ripetono uno strano mantra: “L’operazione militare speciale sarà completata in tempo, ma l’Occidente ne ritarda il completamento“. Sembra che non abbiano capito nulla. L’Ucraina determinerà il termine della guerra liberando i propri territori. Così come l’ammontare dei pagamenti delle riparazioni».