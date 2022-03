Guerra Ucraina, Kuleba a Bielorussia: "Se intervenite vostre forze distrutte senza pietà"

Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – Duro monito del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba alla Bielorussia sulla eventualità di una partecipazione all'invasione russa: "Abbiamo comunicato in modo molto semplice e chiaro a Minsk che se le sue forze armate dovessero entrare nel territorio dell'Ucraina e avviare le ostilità saranno distrutte senza pietà, proprio come viene distrutto l'esercito russo", ha affermato il ministro citato dall'agenzia Ukrinform.

"L'ultima cosa alla quale i bielorussi dovrebbero interessarsi è che i loro figli, fratelli e mariti vengano a morire qui a causa delle idee assurde di Putin e Lukashenko" ha aggiunto, sottolineando che le truppe bielorusse non sarebbero preparate a combattere.

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina su Facebook, ci sono circa quattro gruppi tattici di battaglione delle forze armate della Bielorussia vicino al confine con l'Ucraina.

Ieri il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato la Bielorussia a "porre fine alla sua complicità nell'invasione di Putin". In questo senso, le autorità ucraine hanno affermato che è ancora “impossibile escludere la possibilità” che partecipi insieme alle truppe russe. Il ministero della Difesa ucraino ha affermato domenica che ci sono stati segni di preparativi da parte delle autorità bielorusse per un'offensiva, anche se Minsk ha costantemente insistito sul fatto che non prenderà parte alla guerra e non si unirà alle ostilità.