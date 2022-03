Guerra Ucraina: l'appello di Ivanov, ex ministro degli Esteri russo. "Il dialogo, la diplomazia e le trattative sono l’unica strada", ha dichiarato.

Guerra Ucraina, l’appello di Ivanov ex ministro degli Esteri russo arriva forte e chiaro. Con toni cauti, ha dichiarato: “Dobbiamo tornare alla diplomazia e al dialogo per assicurare che le attuali dispute su questioni fondamentali siano negoziate e non combattute”.

Igor Ivanov ha firmato un appello per fermare il confitto in Ucraina, assieme a quattro personalità di Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna. “Il dialogo, la diplomazia e le trattative sono l’unica strada accettabile per risolvere il conflitto in una maniera che possa reggere alla prova del tempo”, ha dichiarato l’ex ministro.

Guerra Ucraina, i firmatari dell’appello per fermare il conflitto

Ivanov era responsabile del Mid (Ministerstvo inostrannykh del) e venne nominato da Boris Eltsin per poi dimettersi dopo quattro anni con Vladimir Putin. Nel testo da lui sottoscritto figurano anche le firme di Wolfgang Ischinger, ex presidente della Conferenza per la sicurezza di Monaco, di Sam Nunn ex senatore e co-presidente dell’Iniziativa sulla minaccia nucleare, di Des Browne, ex ministro della Difesa della Gran Bretagna e di Ernest J.

Moniz, ex ministro Usa per l’Energia.

Ucraina in guerra: “Dobbiamo scongiurare una catastrofe”

“Ci ricordano come una catastrofe nucleare può emergere dalla nebbia della guerra”, citano i cinque firmatari dell’appello, “Il primo ed essenziale passo verso la riduzione dei rischi di un incidente casuale, di un errore o di uno sbaglio di calcolo sia un cessate il fuoco per terminare l’inaccettabile e ingiustificabile perdita di vite umane, inclusi civili innocenti”.