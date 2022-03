Guerra Ucraina, l’Italia è tra i Paesi ostili alla Russia: cosa rischia ora

Dalle sanzioni all'energia, sono diversi i rischi che l'Italia potrebbe correre in quanto Stato inserito tra i Paesi ostili alla Russia.

In queste ultime ore, l’Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea è stato inserito nella lista dei Paesi ostili al Governo Russo. Proprio in virtù di ciò i rischi che potrebbe sono diversi. Non solo le sanzioni economiche, ma anche l’energia e la permanenza di cittadini italiani stanziati sul suolo russo.

Non ultimo anche l’impatto dell’import-export da e per la Russia.

Italia inserita tra i Paesi ostili: che rischio corre

Inziamo dal tasto più dolente ossia l’approvigionamento di energia che pesa in modo importante sul bilancio dell’Unione Europea. Stando a quanto riporta la testata “Il Corriere della Sera”, il premier Draghi e il ministro degli Esteri Di Maio hanno iniziato ad intessere trattative con Qatar e Algeria.

In ogni caso si tratta di un problema allo stato attuale tutt’altro che chiuso.

Le sanzioni economiche e il rimpatrio degli italiani in Russia

Le prospettive non sono altrettanto rosee per tutte quelle aziende italiane stanziate in Russia. Con le sanzioni imposte alla Russia, queste ultime potrebbero essere pagate in rubli anziché dollari. Ciò significa che la transizione avverrebbe con una moneta che ha già perso buona parte del suo valore e precisamente del 45% rispetto alla valuta comunitaria.

Infine un’attenzione particolare va dedicata agli italiani che si sono trasferiti in Russia.

Stando a quanto riporta una nota datata 6 marzo 2022 dell’ambasciata italiana a Mosca è stato raccomandato “fortemente a tutti i connazionali presenti nel Paese, la cui presenza non sia essenziale, di organizzarsi tempestivamente per spostarsi dalla Federazione Russa o rientrare in Italia con i mezzi commerciali ancora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri sul sito https://www.viaggiaresicuri.it e sui siti della rete diplomatico-consolare”.