Guerra Ucraina, la Svizzera rompe la neutralità. Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis annuncia sanzioni alla Russia, come ha fatto l'UE.

Guerra Ucraina, la Svizzera rompe la storica neutralità. Previste sanzioni alla Russia, adeguate a quelle imposte dall’Ue.

Guerra Ucraina, la Svizzera rompe la storica neutralità

Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, ai microfoni del canale francese della tv pubblica.

Da oggi, lunedì 28 febbraio 2022, la Svizzera congelerà una serie di beni detenuti da cittadini russi.

Svolta storica per il Paese, che da sempre si è tenuto in posizione neutrale nel corso delle guerre. Fino a oggi la Svizzera si era infatti limitata a stilare una black list con 300 cittadini russi e 4 banche, per loro il divieto di intrattenere rapporti d’affari.

Guerra Ucraina, cos’ha convinto la Svizzera

Cos’ha convinto la Svizzera ad allinearsi con l’UE? Molto probabilmente il fronte compatto creatosi in Europa ma anche il rischio di rimanere isolata. Il Presidente Cassis, in un messaggio alla Nazione poche ore dopo l’attacco russo all’Ucraina, aveva dichiarato: “Neutralità non significa indifferenza. La Russia ha violato in maniera flagrante il diritto internazionale e la sovranità di un altro Stato”.

Guerra Ucraina, Svizzera divisa

Diverse le posizioni prese dai partiti svizzeri, nei confronti della Russia in guerra con L’Ucraina.

I Verdi spingevano per sanzioni più vigorose mentre l’Udc, il partito della destra nazionalista, chiedeva di preservare la neutralità della Svizzera.