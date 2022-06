Guerra Ucraina, Putin sulla situazione grano: “Isteria immotivata”

Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che l'Occidente stia gonfiando "artificialmente" l'isteria sull'export di grano dai porti ucraini.

Il presidente russo Vladimir Putin reputa eccessiva e immotivata la preoccupazione dell’Occidente sulla questione dell’export del grano dall’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Occidente di aver ingigantito la presunta crisi del grano, gonfiando «artificialmente» l’isteria sull’export di grano dai porti ucraini sul Mar Nero:

«L’ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l’esportazione di grano ucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi con grano in acque internazionali, se, ovviamente, l’esercito ucraino libera i porti di imbarco. […] Sottolineo che la Russia è un attore importante e responsabile del mercato alimentare globale e, naturalmente, siamo pronti ad adempiere in buona fede a tutti i nostri obblighi contrattuali per la fornitura di prodotti agricoli e fertilizzanti».