Guerra Ucraina, russi colpiscono centro di ricerca nucleare di Kharkiv: la situazione

Attimi di tensione a Kharkiv dove è stato colpito il centro di ricerca nucleare. Il Parlamento: "Impossibile valutare la gravità del danno".

Sono attimi di tensione a Kharkiv dove il centro di ricerca nucleare è stato colpito per la seconda volta dalle forze russe. La notizia è stata dal Kyiv Independent e poi confermata dallo stesso Parlamento ucraino.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

“It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation,” — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 26, 2022