Guerra Ucraina-Russia, Edwin Moses: "Ha violentato l'umanità, risposta sport unita"

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Oggi la situazione dello sport è diversa rispetto al 1980? In un certo senso sono uguali, perché riguarda le Olimpiadi e il diritto degli atleti a gareggiare. Ma questa particolare situazione sale a un livello completamente diverso, a causa della complessità e dei diversi livelli di cattiveria, imbroglio.

C'è la guerra, l'atrocità di ciò che stanno effettivamente facendo e le ragioni per cui lo stanno facendo. È oltre il limite". Sono le parole di Edwin Moses, ex campione olimpico dei 400 metri ostacoli e uno dei 71 membri della Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta da leggende dello sport che ad aprile decreterà i vincitori dei Laureus World Sports Awards sulla crisi in Ucraina. "Il boicottaggio del 1980 era strettamente politico.

E questo è stato uno dei motivi per cui ora è diverso. Sai, questo non è strettamente politico, è un conglomerato di molti eventi, in un lungo, lungo periodo di tempo", ha sottolineato Moses in un'intervista realizzata da Laureus per l'Adnkronos.

Lo sport ha reagito unito. "Sì, non avresti la Formula 1 che rinuncia al Gp, non avresti la Fifa che spinge fuori la Russia, non avresti tutte queste federazioni internazionali che si muovono, dal biathlon, alla pallavolo.

Semplicemente non lo avresti, ma è così orribile. Non ha molto a che fare con la politica, ha a che fare con l'umanità, e questa guerra ha davvero violentato l'umanità. Questa situazione in Ucraina, e la guerra, e i combattimenti, e i bambini che vengono uccisi, persone innocenti che vengono uccise, razzi e missili e carri armati, ed in diretta Tv, quindi tutti ne sono consapevoli ed è sconvolto il mondo intero", ha aggiunto l'ex campione olimpico.

"Insieme agli scenari finanziari che hanno inserito, questo danneggerà la Russia e danneggerà la loro gente. Mi dispiace davvero per il popolo russo, perché con ogni probabilità non sa cosa sta succedendo. Non ci sono notizie, non sanno cosa sta succedendo laggiù, a meno che non abbiano accesso a notizie da qualche altra fonte, e c'è la repressione nel paese, con proteste e persone che vengono arrestate. Solo il fatto che se vieni arrestato in Russia è già abbastanza grave; questo influenzerà la tua vita per sempre. Soprattutto con Vladimir Putin lì dentro e il modo in cui opera quel regime. Non c'è umanità per il russo medio".

Le sanzioni per la Russia potrebbero non essere finite. "Con questa guerra in corso, completamente fuori scala, che penso sia tipica del modo in cui i russi affrontano le cose, penso seriamente che dovrebbero essere banditi a Parigi (Olimpiadi del 2024) e probabilmente anche alle prossime Olimpiadi invernali (Milano-Cortina 2026). Qualcosa deve succedere, il comportamento non cambierà volontariamente. Se ho incontrato Putin? Una volta mi sono seduto accanto a lui a tavola. Due posti alla mia sinistra, e il traduttore era in mezzo. E gli ho parlato tutta la sera. So come parlava di sport, come se fosse il Santo Graal, e quanto fosse importante lo sport, e come fosse bello dove i migliori del paese di tutti, indipendentemente dalla tua filosofia, possono competere insieme, e vince chi vince. Allora è cambiato? No. Era solo propaganda!", ha concluso Moses.