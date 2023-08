Guerra Ucraina-Russia, Kiev in pressing per avere missili tedeschi Taurus

Milano, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - L'Ucraina continua a fare pressione sul governo tedesco affinché fornisca a Kiev i missili da crociera tedeschi Taurus per difendersi dalla Russia. L'Ucraina ne ha bisogno "per salvare altre vite di soldati e civili ucraini e per accelerare la ...