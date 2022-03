Guerra Ucraina-Russia, Kuleba: "Nessun progresso con Lavrov"

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ''purtroppo non c'è stato alcun progresso nell'incontro con Lavrov'' e ''non sono stati compiuti passi in avanti sul cessate il fuoco''. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel corso di una conferenza stampa al termine del suo incontro con l'omologo russo Sergei Lavrov ad Antalya in Turchia.

L'obiettivo dell'Ucraina, ha ricordato Kuleba. è quello di organizzare un corridoio umanitario da Mariupol e di raggiungere una tregua di 24 ore.

"Io ho fatto del mio meglio'' perché ''sono qui per una soluzione diplomatica alla tragedia umanitaria che sta avvenendo sul campo di battaglia e nelle città assediate', ha detto ancora Kuleba dicendosi "pronto a nuovo incontro con Lavrov in questo formato se ci sono le prospettive per una discussione sostanziale e per trovare soluzioni" per ''la pace e la sicurezza'' dell'Ucraina.

"Sono pronto a continuare questo impegno con lo scopo di porre fine alla guerra in Ucraina, fermare le sofferenze dei civili ucraini e liberare i nostri territori dalle forze di occupazione russe", ha aggiunto Kuleba.

Prima del vertice, il più alto a livello diplomatico dall'inizio del conflitto, Kuleba e Lavrov hanno avuto incontri bilaterali con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. L'obiettivo è aprire la strada a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymr Zelensky, aveva detto Cavusoglu, spiegando che ''il nostro scopo principale è quello di riunire i tre leader'', riferendosi anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Colloquio Kuleba-Blinken

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha annunciato dal canto suo di aver sentito nuovamente il segretario di Stato americano, Antony Blinken. "Grati agli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di sanzioni dure contro la Russia – ha scritto il capo della diplomazia di Kiev su Twitter – La pressione deve aumentare fino a quando la Russia non porrà fine alla sua aggressione brutale e ai barbari crimini di guerra contro gli ucraini".