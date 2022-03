Guerra Ucraina-Russia, Mosca oscura Bbc: "Fake news"

Mosca, 4 mar. (Adnkronos) – La Russia oscura il sito della Bbc, accusata di diffondere fake news relative alla guerra con l'Ucraina. L'organismo di controllo russo sulle comunicazioni ha bloccato l'accesso a diversi siti di informazione stranieri, tra i quali la tedesca Deutsche Welle, accusandoli di diffondere "notizie false" sulla guerra in Ucraina.

La misura interessa anche Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, riporta l'agenzia Interfax.

L'emittente britannica ha replicato inizialmente affermando che "continueremo i nostri sforzi per rendere Bbc news disponibile in Russia e nel resto del mondo. L'accesso ad informazioni accurate ed indipendenti sono un diritto umano fondamentale che non può essere negato al popolo russo".

Successivamente, la Bbc ha fatto sapere che le misure "che colpiscono l'indipendenza del giornalista non ci lascia altra scelta che sospendere temporaneamente il lavoro dei giornalisti della Bbc.

Bbc news service in Russia continuerà ad operare fuori dalla Rusisa". Ad affermarlo in una nota è il direttore generale della Bbc, Tim Davie dopo le nuove misure decise dalla Russia. "La sicurezza del nostro staff è la nostra priorità e non siamo pronti ad esporli ai rischi criminali ai quali potrebbero esposti facendo il loro lavoro".