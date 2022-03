Guerra Ucraina-Russia, nuovi bombardamenti su Kharkiv

(Adnkronos) – Sono ripresi questa sera i pesanti bombardamenti su Kharkiv, in Ucraina, da parte delle forze militari della Russia. In particolare, è stata colpita la zona di una base aerea, dove è stata registrata una enorme esplosione. Ed è di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di un precedente attacco missilistico sferrato oggi nel centro della città.

Lo afferma il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Herashchenko su Telegram, dicendo che la ''piazza della Libertà è stata colpita da un missile da crociera. C'è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito un edificio dopo l'arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo edificio amministrativo è crollato".

Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, intanto, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev.

Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici che si estende dall'aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di Kiev, al villaggio di Prybirsk, che si trova tra Kiev e Chernobyl.

Per settimane prima della sua invasione dell'Ucraina, la Russia ha ammassato le sue forze in Bielorussia. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell'ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte.

Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe non sono tornate a casa. Infatti, ulteriori immagini satellitari di Maxar hanno mostrato che la Russia ha continuato ad aumentare la quantità di veicoli militari, potenza aerea e armi in Bielorussia.

Le sirene hanno suonato questa mattina in diverse città ucraine: a riportarlo è il Kyiv Independent – citato dal Guardian – secondo cui l’allarme è scattato a Rivne, ad ovest di Kiev, Ternopil, Vinnytsia e Volyn.

Le forze russe sono entrate nella città meridionale ucraina di Kherson, secondo quando rende noto il ministero dell'Interno di Kiev. Parlando alla televisione il consigliere del ministero, Vadym Denysenko, ha assicurato che le forze ucraine controllano ancora l'edificio dell'amministrazione cittadina.

Oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell’attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell’edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. Lo riporta il Guardian.