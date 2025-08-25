Guerra Ucraina Russia, si continua a combattere, pace lontana

Kiev, 25 ago. (askanews) – L’Ucraina ha celebrato il Giorno dell’indipendenza, più sotto tono dopo tre anni di guerra, il presidente Zelensky è tornato a ribadire che “Un’Ucraina unita non sarà mai più costretta a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta”. Il vertice bilaterale con il presidente russo Putin si allontana sempre di più, con il ministro degli esteri Lavrov che dice che Zelensky non è legittimato e che l’incontro sarebbe inopportuno.

Il presidente ucraino fa appello agli occidentali perchè continuino a sostenere il suo paese e guarda avanti.

“È troppo presto per parlarne. Prima di tutto, si prepareranno le infrastrutture. E, naturalmente, l’esercito ucraino svolge un ruolo importante in queste infrastrutture” ha detto ribadendo l’importanza della presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Mark Carney in visita a Kiev. La possibilità di truppe straniere in Ucraina, non piace a molti paesi. Il ministro degli esteri Tajani dal Meeting di Rimini ha detto no alle truppe italiane, “ma potremmo aiutare nello sminamento”. Mentre il vicepresidente americano Vance ha ribadito un secco no alle truppe americane in Ucraina, anche se il presidente Trump incalza i contendendi dicendo che è il momento di porre fine a una carneficina senza senso”.

Ma al fronte si continua a combattere, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 21 droni ucraini durante la notte, mentre lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev ha dichiarato nella consueta nota giornaliera che nelle ultime ventiquattro ore si sono verificati 159 scontri tra le forze di invasione russe e le difese ucraine.