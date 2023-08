Guerra Ucraina-Russia: tre droni abbattuti da Mosca, uno si schianta in centro

Secondo il ministero non si registrano né vittime né feriti, danneggiate diverse finestre di due edifici

Tre droni abbattuti da Mosca nelle prime ore del mattino di oggi. A darne la notizia, in una nota riportata dal Tass, il ministero della Difesa russo.

Kiev avrebbe tentato di attaccare gli edifici della Capitale russa con tre droni, che sarebbero stati bloccati e distrutti.

Sesto giorno di attacchi a Mosca

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto un veicolo aereo senza pilota sul distretto Mozhaisky, mentre un altro drone ha colpito un edificio in costruzione nel distretto finanziario di Mosca.

Secondo il sindaco, diverse finestre di due edifici di cinque piani sono state danneggiate e i servizi di emergenza stanno ispezionando i dintorni.

Questo è il sesto giorno consecutivo di attacchi di questo genere a Mosca e nella sua regione. Dopo gli attacchi nella notte, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose anche le segnalazioni di esplosioni in città.

Il comunicato russo

“L’attacco terroristico su Mosca ha coinvolto tre droni. Due sono stati distrutti dalle difese aeree sul Mozhaisky e Khimkinsky della regione di Mosca, mentre il terzo è stato bloccato dalla guerra elettronica e ha perso il controllo, schiantandosi contro un edificio in costruzione della Capitale“, è quanto si legge nel comunicato.

Non si registrano né vittime né feriti secondo il ministero.

