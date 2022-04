Guerra Ucraina, sanzioni secondarie: cosa sono e quali Paesi potrebbero colpire

Gli Stati Uniti minacciano sanzioni secondarie contro i Paesi che non stanno prendendo posizione contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti sono stati chiari: tutti i Paesi che, pur non sostenendo direttamente la Russia, si guardano bene dal condannarla rischiano di incorrere nelle sanzioni dell’Occidente.

A fare l’annuncio è la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen:

«Qui c’è in gioco il futuro del nostro ordine internazionale, sia in termini di una sicurezza pacifica, che in termini di prosperità economica. Questo è il sistema che porta benefici per tutti. E voglio essere chiara: la coalizione unita dei Paesi che stanno applicando le sanzioni non rimarrà indifferente alle azioni di coloro che cercheranno di compromettere le misure che abbiamo messo in campo».