Nello studio di DiMartedì sono intervenuti in qualità di ospiti il Direttore Responsabile di Libero, Alessandro Sallusti e il giornalista e conduttore televisivo, Michele Santoro.

I due, nel corso della puntata andata in onda martedì 28 febbraio, hanno avuto una discussione alquanto accesa sulla guerra in Ucraina. “Santoro non è disposto a combattere per la libertà di qualcuno”. “Non come le armi!”, ha urlato Santoro.

Ucraina, accesa lite tra Santoro e Sallusti: cosa è successo

Michele Santoro, durante la discussione in studio si è chiesto: “Non devo convincere gli ucraini, se vogliono combattere è una loro scelta. Perché dobbiamo combattere noi in Ucraina? Me lo spiegate? In quale legge, trattato internazionale… chi siamo noi per decidere di andare a fare questa guerra?”

Sallusti: “Prendo atto che Santoro non è disposto a combattere per la libertà di qualcuno”

Sallusti ha poi replicato con voce ferma: “A me fa piacere prendere atto che Santoro non è disposto a combattere per la libertà di qualcuno. Lui per libertà degli altri non combatte perché pensa che la Meloni gli tolga la sua. Vuoi combattere contro la Meloni e lasci soli gli ucraini?”.