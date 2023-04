Guerra Ucraina, Usa: "È improbabile che Kiev cacci i russi entro quest'anno"

«Tregua subito o si rischia la Terza guerra mondiale». Queste le parole del presidente bielorusso Lukashenko. La situazione bellica in Ucraina sembra non trovare pace: oggi il 402esimo giorno di guerra.

54 bombardamenti nelle ultime 24 ore

L’esercito russo ha bombardato zone residenziali della regione di Kherson per 54 volte durante le ultime 24 ore: tre i civili rimasti uccisi, due i feriti. A riferirlo i media ucraini, per tramite di una comunicazione arrivata direttamente dal capo dell’amministrazione militare regionale Alexander Prokudin. Intanto, il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley si pronuncia sul futuro prossimo dell’Ucraina in un’intervista a Defense one: «Improbabile che riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest’anno, non credo che si possa fare a breve termine. È un compito militare molto, molto difficile. Non dico che non si possa fare. Dico che è difficile».

A un anno dalla liberazione di Bucha

«Diventi simbolo di giustizia» chiede Zelensky ricordando le atrocità commesse nella città ucraina.

Dopo più di quattrocento giorni di guerra, ancora 200mila russi si trovano ancora nell’Ucraina occupata. Nel suo discorso, Milley ha commentato anche l’operato della Russia, sostenendo che Putin ha fallito sia da un punto di vista strategico che operativo. «E ora anche tattico» ha concluso.