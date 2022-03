Guerra Ucraina, Zelensky: "Da Russia terrorismo nucleare"

Kiev, 4 mar.(Adnkronos) – Nella guerra tra Ucraina e Russia, "per la prima volta nella storia dell'uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio , nel sud del Paese causando un incendio ma non vittime.

''Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare'', ha aggiunto Zelensky.

Il presidente ucraino ha quindi chiesto "un'azione immediata da parte dell'Europa". ''Solo un'azione immediata da parte dell'Europa può fermare le truppe russe'', ha detto Zelensky su Twitter.