Tra il presidente del Consiglio Draghi e il leader ucraino Zelensky c'è stato un nuovo confronto. Dall'Italia viene confermato il sostegno all'Ucraina.

Tra il presidente dell’Ucraina Zelensky e il premier Mario Draghi c’è stato un nuovo contatto telefonico. Diversi i punti che sarebbero emersi da questo confronto a cominciare dalla necessità di affrontare il grave blocco del corridoi umanitari. Non solo: i bombardamenti continuano a imperversare nel Paese e non vengono risparmiate nemmeno le scuole.

Alla luce di ciò Italia e Unione Europea sono chiamate ad intensificare il loro impegno.

Continued dialogue with 🇮🇹 PM Mario Draghi. Discussed the course of countering 🇷🇺 aggression. Thanked for the important defense and humanitarian support. 🇺🇦 people will remember this. We appreciate 🇮🇹’s willingness to join the creation of a system of security guarantees for 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022