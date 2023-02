Guerra Ucraina, Zelensky: "Siamo più forti della Russia. Giorgia Meloni? Ho avuto ottimi colloqui"

“Ci stiamo preparando a una guerra a breve durata che termina con una vittoria.

Per noi è molto importante non congelare questo conflitto”, sono queste le parole del presidente dell’Ucraina Zelensky che è stato sentito dal tg1 al quale ha rilasciato un’intervista. Il presidente ucraino ha fatto il punto sull’evoluzione della guerra in Ucraina, spiegando quali saranno le prossime mosse in questo conflitto. Al contempo si è detto positivo circa la possibilità di vincere.

Guerra in Ucraina, Zelensky al tg1: “La Russia? Sicuramente non possono più andare oltre”

Zelensky ha spiegato che l’Ucraina continuerà a battersi: “Noi sappiamo che se perdiamo perdiamo tutto, le case, i figli, i genitori. Quindi per noi non importa se è un’invasione vecchia o nuova. Dopo quello che è accaduto il 24 febbraio dello scorso anno non ci sono altri compromessi”.

Ha poi proseguito: “È stato violato il diritto internazionale, tutto quello che di umano poteva esserci è stato violato. Noi non abbiamo paura di loro.

Nessuno ha paura di loro, ma non sta andando secondo i loro piani”.

Sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “La sua linea di sostegno non è cambiata”

Infine ha espresso parole di apprezzamento per il premier Giorgia, spiegando di avere avuto colloqui molto buoni: “Abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di sostegno del premier non è cambiata, anzi, e io la ringrazio molto per la sua posizione”.

Infine ha aggiunto: “La aspetto, so che sta arrivando […] noi abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano”.