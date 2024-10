Guerritore a nudo in "Inganno": in Italia una madre non è anche donna

Guerritore a nudo in "Inganno": in Italia una madre non è anche donna

Roma, 5 ott. (askanews) – Monica Guerritore sfida timori e convenzioni e nella serie Netflix “Inganno” mostra che una donna di 60 anni può ancora innamorarsi e avere una vita sessuale travolgente. Dal 9 ottobre arrivano i sei episodi diretti da Pappi Corsicato basati sulla serie britannica “Gold Digger”. Se nei Paesi anglosassoni, infatti, abbondano film e serie con protagoniste over 60 che hanno una vita piena e soddisfacente, in Italia questo sembra ancora un tabù. “Pirandello lo dice bene quando parla della madre ne ‘I sei personaggi’, dice: questa non è una donna, è una madre. – ha spiegato l’attrice – Quindi in Italia questo concetto è molto radicato. E ci vuole un po’ di tempo per muoverlo, che dopo che si sviluppa, dopo che fa i figli, dopo che li cresce, e poi i figli vanno via, cosa è? Un guscio vuoto?”.

“Inganno” è un melodramma e allo stesso tempo un thriller che racconta la storia della proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, madre di tre figli adulti, che si innamora di un ragazzo affascinante e misterioso, interpretato da Giacomo Gianniotti. La vita le mostra che tutto può cambiare da un momento all’altro. “Era interessante da portare al pubblico, era un racconto popolare, con tutte le figure, che sono la vita familiare, i figli, questa donna grande, questa donna già ricca. – ha detto Guerritore – E quindi il problema della solitudine, il problema dell’eredità, il problema dei soldi e allo stesso tempo un cuore in inverno che viene colpito da un elemento sconosciuto, pericoloso, e la storia devìa”.