Guida ai migliori fermenti lattici

Il corpo umano è una macchina perfetta e spesso un ingranaggio inceppato può compromettere il funzionamento globale di tutta la macchina. Tendere al benessere deve voler dire preoccuparsi in maniera completa e complessiva di tutto l’essere, nella sua interezza.

Il benessere fisico si riferisce infatti alla condizione in cui il corpo umano si trova in uno stato di salute, equilibrio e serenità. Ciò include una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare, il riposo adeguato e l’assenza di malattie o disturbi fisici.

In questo benessere globale un posto di rilievo lo rivestono i fermenti lattici.

Questi microrganismi svolgono un ruolo importante nella salute del nostro corpo e sono stati oggetto di numerosi studi scientifici negli ultimi anni.

In questo articolo esploreremo cosa sono i fermenti lattici, la loro importanza per il corpo, come vengono utilizzati e quali sono i loro benefici.

Cosa Sono i Fermenti Lattici?

I fermenti lattici, noti anche come probiotici, sono microrganismi vivi che si trovano naturalmente nel nostro tratto gastrointestinale. Questi microrganismi vivi includono batteri benefici, come il Lactobacillus e il Bifidobacterium, e aiutano a mantenere l’equilibrio del nostro microbiota intestinale, che a sua volta svolge un ruolo importante nella salute globale del nostro corpo.

I fermenti lattici, se assunti regolarmente, possono portare numerosi benefici per la salute dell’organismo.

Scopriamo insieme come funzionano e quali sono i loro principali vantaggi per la salute.

Importanza dei fermenti lattici per il benessere del corpo

Come dicevamo, i fermenti lattici svolgono un ruolo importante nella salute del nostro corpo.

Il nostro microbiota intestinale è responsabile della digestione dei cibi e dell’assorbimento dei nutrienti, ma svolge anche un ruolo importante nel benessere del sistema immunitario.

Il nostro microbiota intestinale, infatti, aiuta a prevenire l’insorgenza di malattie infettive e può anche aiutare a prevenire malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari.

Per questo motivo è importante cercare di preservare il nostro microbiota nel miglior modo possibile, atteverso un’alimentazione curata ed attenta.

Ecco alcuni consigli alimentari per il benessere dell’intestino:

Aumentare l’assunzione di fibre, come frutta, verdura e cereali integrali.

Bere molta acqua e limitare il consumo di alcol e caffeina.

Scegliere fonti di proteine magre, come pollo, pesce e fagioli.

Limitare il consumo di cibi grassi e fritti.

Evitare cibi piccanti o molto conditi.

Scegliere yogurt e altri alimenti probiotici per mantenere un equilibrio sano di batteri nell’intestino.

Benefici dei Fermenti Lattici

I fermenti lattici offrono numerosi benefici per la salute del nostro corpo.

Ecco alcuni dei principali benefici dei fermenti lattici:

Miglioramento della Digestione

I fermenti lattici aiutano a migliorare la digestione dei cibi e l’assorbimento dei nutrienti. Questo può aiutare a prevenire problemi digestivi e gastrointestinali come la diarrea, la stitichezza e il gonfiore addominale.

Miglioramento del Sistema Immunitario

Il nostro microbiota intestinale svolge un ruolo importante nel sistema immunitario. I fermenti lattici aiutano a mantenere l’equilibrio del nostro microbiota intestinale, che a sua volta aiuta a prevenire l’insorgenza di malattie infettive.

Riduzione dell’Infiammazione

I fermenti lattici possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel nostro corpo. L’infiammazione cronica può essere un fattore di rischio per molte malattie croniche, tra cui le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2.

Miglioramento della Salute Mentale

Il nostro microbiota intestinale può influenzare anche la nostra salute mentale. I fermenti lattici possono aiutare a migliorare la salute mentale attraverso l’equilibrio del microbiota intestinale e la riduzione dell’infiammazione.

Miglioramento della Salute della Pelle

Il nostro microbiota intestinale può anche influenzare la salute della nostra pelle. I fermenti lattici possono aiutare a migliorare la salute della pelle attraverso l’equilibrio del microbiota intestinale e la riduzione dell’infiammazione.

Come assumere i Fermenti Lattici

Ovviamente, come dicevamo, mantenere una buona alimentazione è fondamentale per il benessere del nostro intestino, e quindi in generale per il benessere del nostro corpo. Questi batteri buoni sono presenti in molti alimenti fermentati, come lo yogurt, il kefir e il kimchi e il miso. Alimenti che sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni grazie ai loro effetti positivi sull’intestino e sul sistema immunitario.

Ma assumere questi cibi non è l’unico modo per reintegrare i fermenti lattici.

I fermenti lattici possono essere infatti assunti anche sotto forma di integratori alimentari.

Gli integratori alimentari di fermenti lattici sono disponibili in diverse forme, tra cui capsule, compresse, polveri e liquidi. Quanti prenderne e per quanto tempo dipende da caso a caso ma normalmente non si superano le 2 settimane.

Ricordati solo, per ottimizzarne gli effetti, di assumerli lontano dai pasti e a stomaco vuoto.

Quando devi comprare degli integratori di fermenti lattici verifica queste caratteristiche:

Resistenza alla barriera gastrica – i fermenti lattici devono poter arrivare vivi all’intestino e gli integratori devon esser strutturati per poter resistere al passaggio nello stomaco (ricco di acidi)

Resistenza alla temperatura – soprattutto se devono essere portati in viaggio o esser disponibili nelle ore fuori casa, gli integratori devono poter resistere fuori dal frigo

Fermenti lattici e bambini

Non è mai troppo presto per prendersi cura del microbiota intestinale.

Spesso, infatti, l’assunzione di fermenti lattici viene suggerita da pediatri e farmacisti fin dalla più tenera età. Per contrastare piccoli problemi gastrointestinali, per controbilanciare gli effetti delle cure antibiotiche, e per migliorare, in generale, il benessere anche dei più piccini