Guida alla GDPR compliance per le aziende nel 2023

La compliance al GDPR è fondamentale per ogni azienda. Scopri le implicazioni e come proteggerti da rischi legali.

Normativa in questione

Dal punto di vista normativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è entrato in vigore nel 2018. Tuttavia, le sue implicazioni continuano a evolversi, specialmente in seguito alle recenti sentenze della Corte di Giustizia UE e alle linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Il Garante ha stabilito che le aziende devono garantire la protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei loro servizi, un principio conosciuto come privacy by design. Questo implica che le aziende non solo devono rispettare le normative, ma devono anche integrare misure di protezione nelle prime fasi di sviluppo dei loro prodotti e servizi.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono tenute a effettuare un’analisi approfondita dei propri processi di trattamento dei dati e a implementare politiche di data protection efficaci. Ciò implica la formazione del personale, l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e l’implementazione di procedure per la gestione delle violazioni dei dati.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio di non conformità è reale: le sanzioni per la violazione del GDPR possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo o a 20 milioni di euro, a seconda di quale sia maggiore. È essenziale che le aziende considerino con serietà il rispetto di queste normative per evitare conseguenze finanziarie e reputazionali.

Best practice per la compliance al GDPR

Per garantire la compliance al GDPR, le aziende dovrebbero adottare le seguenti best practice: