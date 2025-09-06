Guida completa all'Asia Cup 2025: squadre, date e rivalità

Il conto alla rovescia per l'Asia Cup 2025 è iniziato! Scopri le squadre, le date e tutto sulla storica rivalità tra India e Pakistan.

Il 9 settembre 2025, l’Asia Cup 2025 prenderà il via negli Emirati Arabi Uniti, dove sette nazioni tenteranno di spodestare l’India dal titolo di campione continentale. Questo torneo, organizzato dall’Asian Cricket Council (ACC), si svolge ogni due anni e promette di regalare emozioni indimenticabili.

Dettagli sull’Asia Cup 2025

Il torneo inizierà con una sfida tra Afghanistan e Hong Kong allo Zayed Cricket Stadium di Abu Dhabi, mentre la finale si svolgerà il 28 settembre presso il Dubai International Cricket Stadium.

L’intero evento, che prevede 19 partite, si svolgerà in queste due sedi, con Sharjah escluso.

Nonostante l’India avesse i diritti di ospitalità per il torneo, la competizione si tiene negli Emirati a causa delle recenti tensioni tra India e Pakistan, che hanno portato entrambi i paesi a concordare di giocare solo in luoghi neutri. La decisione di organizzare l’Asia Cup 2025 negli Emirati è stata presa per facilitare la logistica e garantire il buon svolgimento del torneo.

Struttura della competizione e partecipanti

Otto nazioni parteciperanno all’Asia Cup 2025, suddivise in due gruppi. Dopo la fase a gironi, le prime due squadre di ciascun gruppo avanzeranno alla fase Super Four, dove tutte le squadre si affronteranno in un formato round-robin. Le migliori due formazioni della fase Super Four accederanno alla finale.

Il format del torneo è stato modificato nel 2016, passando dall’ODI al T20 per preparare le squadre in vista della Coppa del Mondo T20. Da allora, l’Asia Cup è stata alternata tra i due formati. L’India, campione in carica, ha trionfato nell’ultima edizione nel 2023, mentre quest’anno il torneo si prepara a precedere la Coppa del Mondo T20 del 2026.

Rivalità India-Pakistan

La rivalità tra India e Pakistan è sempre un tema caldo nel cricket. Le due squadre si affronteranno in gruppo il 14 settembre a Dubai, e se entrambe si qualificheranno per la fase Super Four, si ritroveranno di nuovo faccia a faccia il 21 settembre. Il 28 settembre, i tifosi sperano in un possibile terzo incontro in finale, un evento che accenderebbe ulteriormente gli animi di entrambi i fan.

In passato, nonostante il grande hype, le due squadre non si sono mai incontrate in finale nelle edizioni precedenti del torneo. L’Asia Cup 2025 potrebbe dunque riservare sorprese e offrire ai tifosi il tanto atteso duello finale.

Storia dell’Asia Cup e squadre partecipanti

Dal 1984, anno della prima edizione, l’Asia Cup ha visto la partecipazione di diverse nazioni e ha subito diversi cambiamenti. Fino al 1990, il torneo si è svolto regolarmente, ma le tensioni politiche hanno portato a delle cancellazioni. Con l’intento di promuovere il cricket in Asia, l’ACC ha continuato a organizzare il torneo, che ha visto l’India vincere otto titoli, seguita da Sri Lanka con sei.

Quest’anno, le squadre partecipanti includeranno le potenze storiche come India, Pakistan e Sri Lanka, ma anche nazioni emergenti come Afghanistan e Bangladesh, che sperano di conquistare il loro primo titolo. La competizione si preannuncia avvincente e ricca di sorprese.