Guida senza patente e provoca un incidente: denunciato dai Carabinieri

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i mezzi coinvolti hanno riportato dei danni.

Non ha mai preso la patente, ma guida comunque e provoca un incidente, danneggiando alcuni mezzi e prendendo una denuncia da parte dei Carabinieri.

Guida senza patente e causa un incidente in provincia di Arezzo

Questa storia che ha dell’assurdo arriva da Strada in Casentino, in provincia di Arezzo. Nonostante non avesse mai conseguito la patente, il protagonista di questa vicenda si è messo alla guida e ha provocato un incidente, fortunatamente senza alcun ferito, ma con alcuni danni riportati dai veicoli coinvolti.

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri e la sua macchina è stata sequestrata per la confisca.

Cosa comporta la guida senza patente?

Oltre alla confisca del mezzo, chi viene trovato al volante di un’auto ma non ha mai preso la patente viene punito con una sanzione amministrativa di importo tra i 5mila e i 30mila euro, che si sommano alle sanzioni previste per chi viene sorpreso ad aver dimenticato il proprio documento, che variano dai 42 ai 173 euro (salendo a una somma compresa da 430 e 1.731 se non lo si porta entro un certo termine presso l’ufficio indicato dall’agente accertatore).

