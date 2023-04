Guida senza una ruota e causa un incendio: salvato dalla polizia

L’84enne non si era fermato al posto di blocco della polizia e aveva proseguito la sua corsa con un’automobile praticamente senza più una ruota. Gli agenti lo hanno inseguito e, dopo che il mezzo ha preso fuoco a causa delle scintille, sono riusciti a salvarlo.

84enne guida senza una ruota e causa un incendio

La vicenda è accaduta nella città di Kenosha, in Wisconsin, negli Stati Uniti d’America. Era la sera di martedì, quando un uomo di 84 anni è stato immortalato dalla telecamera della polizia mentre guidava un’automobile quasi senza una ruota. Gli agenti hanno provato a bloccarlo, ma il pensionato non si è fermato, proseguendo la sua folle corsa per diversi chilometri. Le parte anteriore dell’auto, intanto, continuando a strofinare contro l’asfalto creava delle pericolose scintille. Ad un tratto è successo l’inevitabile: la macchina ha preso fuoco.

L’intervento salvifico della polizia

Fortunatamente, però, alcuni agenti di polizia avevano seguito il pensionato. Appena l’automobile ha preso fuoco e si è fermata, la macchina della polizia ha accostato al suo fianco e gli agenti sono corsi incontro alle fiamme. L’incendio avrebbe potuto costare la vita al pensionato, ma l’uomo è riuscito a salvarsi, venendo estratto dal mezzo dai poliziotti. Fortunatamente nessuno ha subito delle ferite gravi.