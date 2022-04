Un uomo alla guida di una Ferrari è stato fermato al casello di Riccione. Dagli accertamenti è emerso che il guidatore non aveva la patente dal 2008.

Un uomo, residente nel Milanese, stava guidando una Ferrari da 200 mila euro anche se non aveva la patente da 13 anni. La Guardia di Finanza lo ha fermato al casello di Riccione e multato.

Guida una Ferrari da 200 mila euro ma non ha la patente da 13 anni

Un uomo è stato sorpreso alla guida di una Ferrari da 200 mila euro, nonostante non avesse più la patente da 13 anni. L’uomo, residente nel Milanese, è stato fermato al casello di Riccione, sulla A14, mentre viaggiava sulla macchina. A bloccarlo, per un normale controllo, è stata la Guardia di Finanza di Rimini. Gli agenti gli hanno chiesto di fermarsi a pochi passi dall’ingresso dell’autostrada. Dagli accertamenti è emerso che il guidatore non aveva la patente dal 2008, quando aveva esaurito i punti per via di una serie di violazioni.

L’automobilista è stato multato

Gli agenti gli hanno contestato la violazione dell’articolo 216 comma 6 del codice della strada, ovvero guida senza patente. Un articolo che prevede una sanzione che può superare gli 8mila euro. La Ferrari, modello Roma, è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di tre mesi. La passeggera, che era in possesso di una regolare patente, è stata autorizzata a guidare la macchina fino a casa.