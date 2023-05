Guida all’Home Restaurant: Cosa è e Come Funziona

Scopri cos’è un home restaurant, un’esperienza culinaria unica e intima che si svolge nella casa di un cuoco appassionato. Leggi la nostra guida per conoscere i dettagli.

Cos’è un Home Restaurant e Come Funziona

Hai già sentito parlare di Home Restaurant ma vuoi sapere di cosa si tratta esattamente? In questo articolo ti sveleremo tutti i segreti di quella che a tutti gli effetti è un’esperienza culinaria intima e particolare. Una mini-guida su come funziona l’invito a casa di un cuoco appassionato e come funziona nel dettaglio anche per organizzare, se volessi, un’esperienza gastronomica caratteristica nel tuo territorio. Ecco che cosa sono e come funzionano gli Home Restaurant Le Cesarine, il tuo ristorante di casa.

Social eating: solo una moda?

Condividere, comunicare e cucinare! Molto ma molto brevemente l’esperienza dell’home restaurant potrebbe essere riassunta così. Nella realtà, però, è molto di più. Si tratta di trasformare la tua casa in un vero e proprio ristorante, un’attività rivolta a chi ama cucinare per gli altri e vuole condividere questa passione. Per farlo, in genere ci si affida a una community capace di mettere le persone in rete, una organizzazione che è più di un sociale e più di un semplice ristorante. Le Cesarine, per esempio, è la più grande community di cuochi per passione d’Italia, la rete più antica di cuochi e cuoche casalinghi di tutta la penisola. Una comunità diffusa di slow food che ha come intento principale quello di salvaguardare la tradizione culinaria italiana e dove gli chef aprono le porte di casa a chiunque voglia provare le loro ricette in location molto spesso particolari e suggestive.

Come funziona un home restaurant?

Un home restaurant offre l’esperienza di una cena o un pranzo preparati nelle case private di chef amatoriali. Appuntamenti perfetti, per esempio, per chi è stanco del solito ristorante o per chi vuole provare la cucina tipica tradizionale con ricette che si tramandano da generazioni. Offerte diffuse su tutto il territorio nazionale con grande varietà di ricette, perché si va dal pranzo a base di Bagna Càuda torinese, ai tortellini bolognesi, agli struffoli e minestra maritata di Napoli, fino alla pasta fresca di grani antichi siciliani con ricotta. Tante esperienze culinarie particolari che con il tempo si sono via via perse ma che grazie agli home restaurant possono essere recuperate.

Gli Home Restaurant, però, oltre al classico ristorante a casa, offrono anche corsi di cucina, organizzati sempre da chef amatoriali rivolti a chi vuole imparare la preparazione di piatti tipici locali. Anche in questo caso si va dal risotto alla milanese fino alla pasta alla Norma, senza dimenticare le Lorighittas!

Nella nostra cucina, comunque, a rivestire un’importanza centrale, sono gli ingredienti. Per questo Le Cesarine offrono anche un tour attraverso i migliori mercati rionali d’Italia dove trovare ingredienti freschi di giornata e a km0. Da nord a sud mercati e cantine per acquistare e assaporare solo il meglio della nostra cucina.

Quali le garanzie di un Home restaurant?

Chi entra in un home restaurant deve sapere che ogni cosa è stata precedentemente testata e verificata; per entrare a far parte della community, per esempio, bisogna aver superato delle selezioni specifiche. Un home restaurant, in genere, deve avere sempre una polizza assicurativa che copre gli eventi organizzati. Tutti gli chef sono selezionati e certificati, abitazioni comprese. Abitazioni che sono dotate di tutti i dispositivi di sicurezza e vengono regolarmente sanificate. Il sistema di pagamento è sicuro, perché le transazioni sono certificate Paypal.

Per quanto riguarda Le Cesarine, infine, il team di Culinary Guides aiuta tutte le cuoche e cuochi nell’organizzazione degli eventi affinché l’esperienza culinaria sia perfetta per tutti, ristoratori e clienti.

Aprire un Home Restaurant non è difficile, ma la cosa migliore è sempre affidarsi a una community che possa supportarti in qualsiasi momento e per qualsiasi evento da organizzare. Community che rappresenta una garanzia anche per i clienti che vogliono passare una sera alternativa in un ristorante domestico.