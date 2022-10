Guido Carboniello è morto: il musicista degli Styles ed ex chitarrista di J-Ax aveva solo 41 anni.

Lutto nel mondo della musica: Guido Carboniello è morto a soli 41 anni. Ex chitarrista di J-Ax, da tempo faceva parte degli Styles. Si è spento a causa di un brutto tumore, per anni tenuto sotto controllo e poi tornato in forma più aggressiva.