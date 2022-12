Lutto nel mondo culturale e radiofonico italiano: Guido Zaccagnini è morto all’età di 70 anni.

Voce di Rai Radio 3 e docente di storia della musica, è deceduto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre.

Guido Zaccagnini è morto

Guido Zaccagnini, voce di Rai Radio 3, è morto a 70 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stata la comunità radiofonica di cui ha fatto parte per tanti anni. Al momento, non sono state rese pubbliche le cause che hanno portato al decesso.

L’annuncio della morte di Guido Zaccagnini

Con un tweet, l’emittente radiofonica ha fatto sapere:

“La comunità di Radio3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica. Guido Zaccagnini non c’è più. È mancato questa notte. Radio3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza”.

Guido Zaccagnini non era soltanto un collaboratore, ma anche un autore di Rai Radio 3.

Chi era Guido Zaccagnini?

Zaccagnini è nato a Roma, dove ha continuato a vivere per tutta la sua esistenza.

Ha condotto e curato tanti programmi musicali dell’emittente radiofonica della Rai, ma è stato anche docente si Storia della musica al Conservatorio di Perugia e alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre. Nei panni di scrittore, ha curato e tradotto La generazione romantica di Charles Rosen (Adelphi, 1997) e Su Beethoven di Maynard Solomon (Einaudi, 1998).