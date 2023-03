Guidonia, chi sono i piloti morti nell'incidente aereo

Due ufficiali dell’Aeronautica militare, con migliaia di ore di volo all’attivo, sono morti durante una missione di addestramento nei pressi di Guidonia Montecelio, vicino Roma.

Giuseppe e Marco: chi erano i due piloti

I loro due velivoli si sono scontrati in volo durante un’esercitazione: uno è precipitato sul prato adiacente al centro commerciale e al laghetto San Giovanni, l’altro è finito tra le case del centro abitato di Colle Fiorito. Si chiamavano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello ed erano in servizio al 60esimo Stormo dell’Aeronautica militare di Guidonia. Classe 1975, il tenente colonnello Cipriano era originario di Taranto e abitava a Guidonia. In Aeronautica da quando aveva 21 anni, era al 117esimo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. L’altro, il maggiore Marco Meneghello: 45 anni, nato a Legnago in provincia di Verona, era in Aeronautica dal 1999 con il 119esimo corso Allievo ufficiale pilota di complemento, anche lui come Cipriano era istruttore di volo a Guidonia presso il 60esimo Stormo.

Il cordoglio dei colleghi

Al dolore delle famiglie dei due piloti si è stretto il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il generale Luca Goretti: «In un profondo segno di vicinanza e cordoglio» a nome dell’intera Forza armata. In lutto tutto il corpo dell’Aeronautica.