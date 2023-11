Guillermo Mariotto: "Sono stato picchiato dai bulli perché gay"

Guillermo Mariotto ha confessato alcuni Corriere della Sera i pregiudizi e il bullismo sofferto a causa della sua omosessualità quando era giovane.

Guillermo Mariotto: il bullismo

Guillermo Mariotto si è fatto conoscere ed apprezzare grazie alla sua grande solarità e per la prima volta, al Corriere della Sera, ha raccontato dei difficili momenti da lui vissuti quando, ancora giovanissimo, ha sofferto i pregiudizi e il bullismo (da parte di compagni di scuola e familiari) a causa del suo orientamento. “Si capiva che ero gay, vestivo in un certo modo, forse più elegante degli altri. I bulli sbroccavano perché ero forte nello sport, ciò li mandava letteralmente in bestia: figurarsi, un omosessuale…”, ha dichiarato, e ancora:

“Ma primeggiavo nella ginnastica a corpo libero. Eravamo a metà degli anni Settanta e mi sbeffeggiavano dicendomi che parevo Nadia Comaneci, l’olimpionica rumena (…) Se sono andato bene nell’atletica, con buoni tempi nei 100 metri, è perché ho imparato presto a scattare e scappare”. Le cose non sarebbero andate meglio per il volto tv neanche a casa, e a tal proposito lui stesso ha ammesso: “Mio fratello arrivò a dirmi che ero la macchia del nostro cognome, papà e mamma… mah, siamo lì”. In tanti, sui social, sono rimasti stupiti dalla storia di Mariotto e gli hanno espresso la loro solidarietà.