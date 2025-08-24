Guinea: il governo militare blocca l'opposizione prima del referendum

Il clima politico in Guinea si fa sempre più teso. In un’azione sorprendente, le autorità militari hanno sospeso tre dei principali partiti d’opposizione, incluso quello dell’ex presidente Alpha Conde. Questo provvedimento arriva in vista di un referendum costituzionale programmato per il prossimo mese e solleva interrogativi sul futuro della democrazia nel paese.

Cosa significa tutto questo per i cittadini guineani?

Sospensione dei partiti d’opposizione

Le forze militari della Guinea hanno emesso un ordine che sospende, con effetto immediato, il Rally del Popolo Guineano di Alpha Conde, l’Unione delle Forze Democratiche di Guinea, guidata dall’ex Primo Ministro Cellou Dalein Diallo, e il Partito del Rinnovamento e del Progresso. Secondo l’ordine, questi partiti non avrebbero adempiuto agli obblighi richiesti. La sospensione durerà 90 giorni, limitando drasticamente la loro capacità di partecipare a qualsiasi attività politica.

Questa decisione ha fatto scattare campanelli d’allarme tra gli osservatori, poiché si teme che possa segnare un ulteriore passo indietro nel processo di transizione democratica avviato dopo il colpo di stato che ha deposto Conde nel settembre 2021. Le forze militari, sotto la guida del generale Mamady Doumbouya, hanno già imposto divieti sulle manifestazioni pubbliche e arrestato numerosi leader dell’opposizione.

Rinvio della campagna elettorale

Ma non finisce qui. Il governo militare ha annunciato che l’inizio della campagna elettorale per la nuova costituzione è stato posticipato di una settimana, fissando la data al 31 agosto. Dal 25 agosto, i partiti avranno la possibilità di pubblicizzare le loro proposte in vista del referendum previsto per il 21 settembre. Tuttavia, la sospensione dei principali partiti d’opposizione mina la credibilità di questo processo. Come possono i cittadini fidarsi di una consultazione democratica quando i principali attori politici sono messi al bando?

Durante una trasmissione televisiva, una portavoce del governo ha affermato che l’azione è necessaria per garantire un ambiente politico pacifico. Ma le forze di opposizione vedono questa decisione come un chiaro tentativo di soffocare il dissenso. Le manifestazioni sono programmate per iniziare il 5 settembre, con l’obiettivo di denunciare il presunto colpo di mano del generale Doumbouya.

Le reazioni e le prospettive future

Secondo il reporter di Al Jazeera, Nicolas Haque, la sospensione dei partiti d’opposizione elimina qualsiasi illusione riguardo a una transizione democratica. “Quando il colonnello Doumbouya è salito al potere, aveva promesso di rafforzare la democrazia e di dare maggiore spazio ai partiti politici e alla società civile,” ha dichiarato Haque. Tuttavia, la realtà attuale suggerisce il contrario, con i principali partiti che non possono neppure utilizzare i social media per comunicare con i propri sostenitori.

La presentazione di un progetto di costituzione a Doumbouya lo scorso giugno aveva aperto a una potenziale restaurazione del governo civile. Tuttavia, non è chiaro se Doumbouya possa candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, poiché una carta di transizione stilata dopo il colpo di stato stabiliva che nessuno dei leader militari potesse partecipare alle elezioni. L’adozione di una nuova costituzione potrebbe modificare tale restrizione, ma ciò resta da vedere.

Con l’aumento delle tensioni e il crescente discontento, è probabile che la Guinea si trovi di fronte a un periodo di instabilità in vista delle imminenti scadenze politiche. Quali conseguenze avrà tutto ciò per la popolazione? Solo il tempo potrà dircelo.