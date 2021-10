Gussago, terribile incidente stradale sulla provinciale: morto un uomo di 44 anni

Tragedia sulla provinciale a Gussago: terribile incidente stradale che vede coinvolte almeno due auto. Morto un uomo di 44 anni e due feriti.

Momenti di terrore sulla strada provinciale di Gussago: si è consumato un terribile incidente che vede coinvolte almeno due vetture e che ha già causato un morto di 44 anni e due feriti.

Gussago, incidente sulla provinciale

Momenti di terrore sulla strada provinciale di Gussago, all’altezza della galleria situata nei pressi dello svincolo per Mirabella.

Il tragico incidente dovrebbe essersi verificato nella prima mattinata di oggi – sabato 23 ottobre -, intorno alle ore 06:40. Dalle prime ricostruzioni lo scontro vedrebbe coinvolte almeno due automobili, e uno dei conducenti ha perso la vita.

Gussago, incidente sulla provinciale: le dinamiche

Come detto, lo scontro vede coinvolte almeno due automobili, anche se le dinamiche precise sono ancora da accertare. Quel che è certo è che un uomo di 44 anni ha perso la vita, e altre due persone – rispettivamente si tratta di un 23enne e un 33enne – sono rimaste ferite in maniera non grave.

Gussago, incidente sulla provinciale: i soccorsi

Per i soccorsi sono state tempestivamente inviate sul posto tre ambulanze, grazie alle quali i feriti sono stati portati all’Istituto clinico San Rocco di Ome, provincia di Brescia per il ricovero in codice giallo. È stato necessario far intervenire anche i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Polizia Stradale, in modo che si occupassero dei rilievi e della gestione del traffico.