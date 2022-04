Gustavo Rodriguez in lacrime per Veronica Cozzani: il padre di Belen emoziona i telespettatori.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez è finito in lacrime parlando della moglie Veronica Cozzani. I due sono sposati da tanti anni, ma sono ancora follemente innamorati l’uno dell’altro. I telespettatori non si aspettavano di assistere in diretta ad una scena tanto romantica.

Gustavo Rodriguez in lacrime per Veronica Cozzani

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, genitori di Belen, Jeremias e Cecilia, sono una coppia da tanti anni, ma sono ancora follemente innamorati l’uno dell’altra. Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, l’uomo è finito in lacrime parlando dell’amore che la lega alla madre dei suoi figli. “Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all’inizio della giornata, vado a parlare con lei. L’ho conosciuta a lavoro.

Nell’ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L’ho vista passare e mi sono perso“, ha ammesso Gustavo con la voce rotta. Poi ha proseguito:

“Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla”.

Gustavo e Veronica: un grande amore

Da quando si sono incontrati per la prima volta, Gustavo e Veronica non si sono più lasciati. Rodriguez, che in Honduras sente tantissimo la mancanza di sua moglie, ha ammesso:

“È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

Gustavo si è lasciato andare a questa confessione piangendo come un bambino. Forse è stato proprio per questo che le sue parole hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Vedere un uomo grande e grosso versare lacrime per amore è bellissimo, ma non scontato.

Le parole di Veronica Cozzani

Veronica Cozzani ha ascoltato la dedica d’amore di suo marito, poi ha risposto: