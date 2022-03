Gustizia: Mirabelli (Pd), 'bene Cartabia su Csm e carceri'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "La relazione della ministra Cartabia nella Commissione Giustizia del Senato ha confermato l’importanza che il piano complessivo del PNRR attribuisce al settore. Nel 2021 si è fatto un buon lavoro con le riforme, ora siamo all'ultimo miglio, con la riforma del processo tributario e del Csm, rispetto alla quale ribadisco che la sintesi trovata in Consiglio dei ministri è il buon punto di partenza sul quale il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità ".

Così il senatore Franco Mirabelli, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia e vicepresidente dei senatori dem.

"Per quanto riguarda le carceri – prosegue Mirabelli – bisogna migliorare le strutture e ridurre la popolazione carceraria. E' positivo che si siano prorogate fino al 31 dicembre di quest’anno le misure alternative al carcere che avevamo assunto per il Covid. Credo che dobbiamo riprendere in considerazione la proposta di aumentare gli sconti di pena, visto che i detenuti hanno subito condizioni di detenzione più pesanti a causa della pandemia".