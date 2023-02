Home > Askanews > Guterres al Consiglio Onu: Ucraina è "l'inferno sulla terra" Guterres al Consiglio Onu: Ucraina è "l'inferno sulla terra"

Nazioni Unite (New York), 25 feb. (askanews) – “La vita è un inferno sulla Terra per il popolo dell’Ucraina”: a dirlo, in un accorato appello alla 9.269ma riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York è il Segretario generale Antonio Guterres, che ha ricordato come 17, 6 milioni di persone in Ucraina abbiano ora bisogno di assistenza umanitaria. “Più della metà di tutti bambini dell’Ucraina sono stati costretti a lasciare le loro case, e bambini non accompagnati e separati che corrono gravi rischi di violenza, abuso e sfruttamento”, ha detto Guterres, insistendo che “la protezione dei civili deve restare la priorità assoluta: gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili devono finire”.

