Roma, 29 nov. (askanews) – “La popolazione di Gaza vive nel bel mezzo di una catastrofe umanitaria epica, sotto gli occhi del mondo intero. Non dobbiamo distogliere lo sguardo. Sono in corso intensi negoziati per prolungare la tregua, cosa di cui ci rallegriamo vivamente ma riteniamo che sia necessario un vero cessate-il-fuoco umanitario”.

È la denuncia del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres nel corso del suo intervento al Consiglio di sicurezza.