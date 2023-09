Guterres: Chiedo piano salvataggio per SDG, servono 500 mld dollari

New York, 18 set. (askanews) – “Gli obiettivi di sviluppo sostenibile non sono una lista di obiettivi, ma contengono le speranze, i sogni, i diritti e le attese delle persone ovunque”. Così ha esordito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres aprendo il vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nella sede dell’Onu a New York. everywhere. Guterres ha sottolineato che solo il 15% degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono sul percorso giusto ma per alcuni si sta addirittura tornando indietro. “Invece di non lasciare nessuno indietro, rischiamo di lasciare indietro proprio gli SDGs”, ha ribadito il segretario generale invocando “un piano globale di salvataggio”, che richede un supporto dei paesi di “almeno 500 miliardi all’anno”.

Guterres chiede di “cambiare il modello di business delle banche multilaterali di sviluppo in modo che possano sfruttare in modo massiccio la finanza privata a tassi accessibili” e preme per “riformare l’architettura finanziaria internazionale”, chiedendo “un nuovo movimento di Bretton Woods” e lo sviluppo di soluzioni che accellerino il progresso degli obiettivi di sviluppo sostenibile.