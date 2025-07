Guterres: "Da Gaza a Sudan, diciamo no alla fame come arma di guerra"

Roma, 28 lug. (askanews) – Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato la comunità internazionale a rifiutare l’uso della fame come arma di guerra. “I conflitti continuano a diffondere la fame da Gaza al Sudan e oltre”, ha dichiarato in un videomessaggio alla conferenza ONU sui sistemi alimentari in Etiopia. “Non dobbiamo mai accettare la fame come arma di guerra”.

“Questa non è solo una crisi di penuria. È una crisi di giustizia, equità e clima. Quasi il 40% della forza lavoro globale è legata ai sistemi alimentari, eppure molti rimangono intrappolati nella povertà. Il cambiamento climatico sta sconvolgendo i raccolti, le catene di approvvigionamento e la risposta umanitaria. I conflitti continuano a diffondere la fame, da Gaza al Sudan e oltre. La fame alimenta ulteriore instabilità e mina la pace. Non dobbiamo mai accettare la fame come un’arma di guerra”.