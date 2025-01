Guterres: dalle guerre al clima, il vaso di Pandora dei mali moderni

Roma, 15 gen. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l’umanità ha aperto il “vaso di Pandora dei mali”, tra cui spicca la “tecnologia fuori controllo” che rischia di sconvolgere “la nostra stessa esistenza”. “Sì, c’è progresso nel nostro mondo tumultuoso. Ma non facciamoci illusioni, questo è un mondo in subbuglio e grave incertezza. Le nostre azioni o inazioni, hanno scatenato un vaso di Pandora moderno dei mali. Quattro di questi mali spiccano perché rappresentano, nella migliore delle ipotesi, minacce che potrebbero sconvolgere ogni aspetto della nostra agenda e, nella peggiore, sconvolgere la nostra stessa esistenza: conflitti incontrollati, disuguaglianze dilaganti, la crisi climatica dilagante e la tecnologia fuori controllo”, ha affermato Guterres, in un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, illustrando le sue priorità per il 2025.