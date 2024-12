Guterres: escalation in Siria è un fallimento collettivo

Montevideo, 5 dic. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l’escalation del conflitto in Siria è il risultato di un “fallimento collettivo cronico” della diplomazia e ha chiesto la fine dei combattimenti. “Stiamo vedendo i frutti amari di un fallimento collettivo cronico dei precedenti accordi di de-escalation per produrre un autentico cessate il fuoco a livello nazionale o un serio processo politico per attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza”, ha detto giornalisti.